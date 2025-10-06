Boğazlıyan’da ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Uzunlu Beldesi ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği ve kuralları konularında seminer verdi.
Seminer kapsamında öğrencilere, okul servis araçlarının kullanımı, emniyet kemeri takmanın önemi, yaya ve okul geçitleri ile güvenli trafik davranışları hakkında bilgiler aktarıldı.
Eğitimle öğrencilerin trafik kurallarına dikkat etmeleri ve güvenli davranışları alışkanlık haline getirmeleri hedeflendi.
Muhabir: Yasin Nazım Kayhan