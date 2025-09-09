Saraykent ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören 190 öğrenci için sıcak yemek hizmeti başladı. Yemekler, hijyenik koşullarda Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda hazırlanarak öğrencilere ulaştırılıyor.

Yozgat'ta Öğrencilere Sıcak Yemek Hizmeti! (2)

Yozgat’ta okullar açıldı: Servislere uyarı geldi
Yozgat’ta okullar açıldı: Servislere uyarı geldi
İçeriği Görüntüle

Daha önce farklı bir ilçeden hizmet alımı yöntemiyle dağıtılan yemekler, bu yıl Saraykent’te hazırlanıyor. Böylece öğrenciler hem daha sıcak ve sağlıklı yemeklere ulaşırken hem de ilçedeki yerel esnafa doğrudan ve dolaylı katkı sağlanıyor.

Yozgat'ta Öğrencilere Sıcak Yemek Hizmeti! (1)

Kaymakam Öztürk, İlk Dağıtımı Yaptı!

İlk yemek dağıtımı, Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, öğretmenler ve personelin katılımıyla yapıldı. Kaymakam Öztürk, emeği geçenlere teşekkür ederek yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Muhabir: Selma Şahin