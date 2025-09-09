Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla “9 Eylül Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek” temasıyla öğrencileri bilgilendirdi.

Etkinlik, 75. Yıl Doktor Müzeyyen Çok Değerli İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı doktorlar tarafından 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine çeşitli konularda eğitimler verildi.

Öğrencilere; 112 Acil Sağlık Hizmetleri, afet bilinci ve UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve temel sağlık başlıkları altında bilgiler aktarıldı.

Okul bahçesinde bulunan 112 acil sağlık ambulansı öğrencilere tanıtıldı. Öğrenciler, ambulansı yakından inceleme fırsatı buldu. Sağlığı koruma yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinliklerin sonunda öğrencilere “Sağlık Elçisi Belgesi” takdim edildi. Böylece çocukların hem bilinçlenmesi hem de sağlık konularında çevrelerine örnek olmaları amaçlandı.