Sorgun Müftülüğüne bağlı hafızlık Kur’an kurslarında, eğitim gören 22 öğrenci hafızlık icazet belgelerini aldı.

22 öğrenciye hafızlık icazet belgelerini Sorgun Müftüsü İsa Yaykın makamında verdi.

22 öğrenciyi ve ailelerini tebrik eden Müftü Yaykın, “Müftülüğümüze bağlı hafızlık Kur’an kurslarımızda eğitim görerek hafızlığını tamamlayan 22 öğrencimize hafızlık icazet belgelerini verdik. Kendilerini ve ailelerini hafızlığa verdikleri önem ve hafızlığını tamamlamalarından dolayı tebrik ederim. Bundan sonraki hayatlarında öğrencilerimize başarılar dilerim. Sorgunumuzda hafızlar ordusunu güçlendirmeye devam edeceğiz. İnşallah Sorgun hafız deposu olmaya devam edecektir. Ayrıca Kur’an kurslarımıza maddi manevi destekte hayırseverlerimizin ölmüşlerine rahmet hayata olanlara sağlık sıhhat afiyet diliyoruz. Bu hafızlarımızı yetiştiren değerli hocalarımıza da vermiş oldukları emekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.