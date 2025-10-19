Üniversiteli gençlere 15.162 TL gelir desteği başladı. Haftada 3 gün çalışacak öğrenciler ayda 15 bin lira alacak. Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi de dahil 50 üniversitede başladı.

​​​​​​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversite öğrencilerine yönelik gelir desteği programının başvuru sürecinin başladığını bildirdi. Yeni uygulama kapsamında, üniversite öğrencileri haftada 3 gün çalışarak ayda 15.162 TL gelir sağlayacak.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, üniversiteli gençlerin eğitimlerini aksatmadan gelir elde edebileceği programın detaylarını paylaştı:

Bakan Işıkhan ayrıca, geçtiğimiz yıl 100 bin öğrenciye istihdam sağlanan programın bu yıl 150 bin kişiye çıkarıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje, Türkiye genelinde ilk etapta 50 üniversitede uygulanmaya başlandı.

Öğrenciler, kendi üniversitelerinin duyuru sayfaları veya resmî başvuru sistemi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Programa kabul edilen öğrenciler, kampüs içinde farklı birimlerde haftada 3 güne kadar görev yaparak gelir elde ederken profesyonel deneyim de kazanacak.

Program kapsamında öğrencilere, asgari ücretin üçte ikisi oranında günlük ödeme yapılacak.

Haftada 3 gün (ayda 14 gün) çalışan bir öğrenciye toplamda 15.162 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Ödemeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenli şekilde yapılacak.

Bu destek, öğrencilerin barınma, ulaşım ve eğitim masraflarını karşılamasında büyük kolaylık sağlayacak.

Kimler Programa Başvuru Yapabilir?

Türkiye’de aktif olarak bir üniversitede lisans veya ön lisans öğrencisi olmak,

Haftalık en fazla 3 gün çalışabilecek şekilde ders programına uygun olmak,

Kayıtlı olunan üniversite kampüsünde görev yapmayı kabul etmek,

Daha önce aynı programdan yararlanmamış olmak.

Başvurular, üniversitelerin kariyer merkezleri ve Bakanlığın dijital platformu üzerinden online şekilde yapılabiliyor.

Kontenjan Durumu Nedir?

Başvuru Durumu: Aktif (50 üniversitede başladı)

Kontenjan: 150.000 öğrenci

Çalışma Günleri: Haftada 3 gün (ayda 14 gün)

Aylık Ödeme: 15.162 TL

Program Amacı: Öğrencilerin hem mesleki deneyim kazanması hem de maddi destek sağlanması

Bakanlık, bu programla hem öğrenci istihdamını artırmayı hem de gençlerin eğitim hayatına ekonomik destek sunmayı hedefliyor.

Türkiye genelindeki üniversitelerde part-time olarak görev yapacak öğrenciler, bu proje sayesinde ayda 15 bin lirayı aşkın kazanç elde edebilecek.