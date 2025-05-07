Yozgat İl Müftülüğü tarafından, Erdoğan M. Akdağ İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen "Namaz" temalı resim sergisi büyük ilgi gördü.

Öğrencilerin kendi bakış açılarıyla hazırladıkları resimler, ziyaretçilerden tam puan aldı.

Serginin açılışına, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ve İl Müftülüğü Şube Müdürü Işık Gün katıldı.

Açılışta, öğrencilerin resimlerinde namazın çeşitli yönleri ve manevi değerleri işlenirken, sergiye katılım yoğun oldu. Ziyaretçiler, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tuvallere yansıttığı eserleri büyük bir beğeniyle incelediler.

Yozgat İl Müftülüğü, sergiye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Programın, öğrencilerin dini ve kültürel değerler hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamasının yanı sıra, sanatsal yeteneklerini geliştirmeleri adına önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.