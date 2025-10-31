Okul bahçesinde düzenlenen yardım kermesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan ev yapımı yiyecekler, tatlılar ve çeşitli ürünler satışa sunuldu. Elde edilen gelirin tamamının Gazze’de zor durumda bulunan sivillere ulaştırılacağı belirtildi.

Kermese öğretmenler, veliler ve öğrenciler büyük ilgi gösterirken, okul yönetimi dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Etkinliğe katılarak öğrenci ve velilerin hazırladığı stantları gezen İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, duyarlılıklarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.

Altınkaynak, burada yaptığı açıklamada, “Bu tür etkinlikler hem öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini artırıyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Gazze’de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize destek olmak adına bu güzel organizasyona emek veren öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum. Dayanışma ruhumuz büyüyerek devam edecek” dedi.