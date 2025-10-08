Etkinliklerde öğrenciler, hazırladıkları afişler, şiirler, resimler ve mesajlarla Filistin halkının onurlu direnişine desteklerini dile getirdi. Duygu yüklü etkinliklerde barışın, adaletin ve insan olmanın evrensel sorumluluğu bir kez daha hatırlatıldı.

Öğrencilerin sözleri, çizimleri ve mesajları, mazlum coğrafyalara umut, vicdanlara ise çağrı niteliği taşıdı.

Etkinlikler kapsamında öğretmenler, öğrencilere Filistin’in tarihi, kültürel ve insani yönleriyle ilgili bilgiler vererek farkındalık oluşmasına katkı sundu.

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, etkinliklerin önemine işaret ederek, “Çocuklarımızın kalbinde barışın, adaletin ve insanlık değerlerinin yer etmesi, geleceğimizin en büyük güvencesidir.” ifadesini kullandı.