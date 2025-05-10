Valilikten yapılan açıklamada, ülkede yangınların yüzde 87'si insan kaynaklı olup, bu yangınlar yanan alanların yüzde 99'unu oluşturduğu bildirildi.

ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Yozgat'ta Bişek Şehit Adem Kocadağ İlkokulu ve Ortaokulu ile Sakarya İlkokulu öğrencileri, ormanlık alanlardaki çöpleri temizleyerek yangın riskini azaltmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Öğrenciler ayrıca fidan dikerek doğayı koruma bilincine katkıda bulundu.

ORMAN BENİM ETKİNLİĞİYLE DUYARLILIK ARTIYOR

Orman Benim etkinliği kapsamında, Yozgat genelinde ormanlardaki atıklar toplanarak yangın riskine karşı önlemler alınıyor. Bu etkinlik ile doğaya duyarlılığın artırması hedefleniyor. Unutmayalım Ormanlar bizim geleceğimizdir!”