Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölye çalışmalarında ortaya koydukları el emeği ürünler, hem okul içinde hem de il genelinde yoğun ilgi görüyor.

Okul bünyesindeki farklı alanlarda eğitim gören öğrenciler, derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürerek üretim becerilerini geliştiriyor. Mobilya, metal işleri, elektrik-elektronik, bilişim teknolojileri ve el sanatları gibi birçok branşta yapılan üretimlerde öğrenciler, hem mesleki tecrübe kazanıyor hem de üretim kültürünü pekiştiriyor.

Öğrenciler tarafından hazırlanan masa, sandalye, dolap, dekoratif eşyalar, bilişim projeleri ve çeşitli teknik araçlar, yıl sonu düzenlenen sergilerde vatandaşların beğenisine sunuluyor. Ürünlerin kalitesi ve özgün tasarımları, yerel kurumlar ile vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Okul yöneticileri, bu tür çalışmaların öğrencilerin mesleki gelişimlerinin yanı sıra özgüven ve ekip ruhunu da güçlendirdiğini belirterek, “Mesleki eğitimin en önemli ayağı uygulamadır. Öğrencilerimizin üreterek öğrenmeleri, hem onların gelecekteki meslek hayatlarına hem de ülkemizin üretim gücüne katkı sunacaktır” açıklamasında bulundu.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Bektaş Cansever ise okulun hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Okulumuzun amacı, piyasaya nitelikli ara eleman yetiştirmek. Bununla birlikte akademik sınıflarımızla da öğrencilerimizin kendi alanlarında üniversiteye yerleşmelerini destekliyoruz. Okulumuzda Makine Teknolojisi, Mobilya Teknolojisi, Metal İşleri Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Bilişim Teknolojisi olmak üzere beş bölüm bulunuyor. Şu anda yaklaşık 700 öğrencimiz eğitim görüyor. Karma eğitim yapıyoruz. Öğrencilerimiz 11 ve 12. sınıfa geldiklerinde işletmelere giderek sanayiye doğrudan adapte oluyorlar. Böylece sektöre daha donanımlı ve tecrübeli bireyler kazandırıyoruz.”

Cansever, “Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, öğrencilerin hem mesleki hem de akademik anlamda gelişimlerine katkı sağlayan uygulamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyoruz” dedi.