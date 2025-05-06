Okulun öğretmen ve öğrencilerinin özverili çalışmalarıyla hazırlanan oyun, salonu dolduran izleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı.

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Gösteriye İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

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Sorged bir eğitimi daha tamamladı Sorged bir eğitimi daha tamamladı

Oyun sonunda sahneye çıkarak öğrencilere hitap eden Altınkaynak, tiyatro gösterisinde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını belirten Altınkaynak, sanatsal faaliyetlerin bireylerin gelişimine sağladığı katkının önemine dikkat çekti.

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Katılımcılar, öğrencilerin sergilediği performansı alkışlarla desteklerken, okul yönetimi ve öğretmenler de sahneye çıkan gençlerle gurur duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi