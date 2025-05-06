Okulun öğretmen ve öğrencilerinin özverili çalışmalarıyla hazırlanan oyun, salonu dolduran izleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı.

Gösteriye İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Oyun sonunda sahneye çıkarak öğrencilere hitap eden Altınkaynak, tiyatro gösterisinde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını belirten Altınkaynak, sanatsal faaliyetlerin bireylerin gelişimine sağladığı katkının önemine dikkat çekti.

Katılımcılar, öğrencilerin sergilediği performansı alkışlarla desteklerken, okul yönetimi ve öğretmenler de sahneye çıkan gençlerle gurur duyduklarını dile getirdi.