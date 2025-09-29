Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf ve Şehit Adem Canpolat Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Müdür Aksoy, yaklaşan sınavlar öncesinde öğrencilere moral ziyareti gerçekleştirdi.

Öğrenciler YKS ve LGS hazırlık sürecinde yaşadıkları heyecanı paylaşırken, Aksoy da moral verici mesajlarıyla yanlarında oldu.

Okulları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, gençlerin azmini ve kararlılığını yakından gözlemledi. Öğrencilerin gayretini ve gözlerindeki umut ışığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, onların her adımda destekleneceğini vurguladı.

Aksoy, Bugün Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerimizle YKS, Şehit Adem Canpolat Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerimizle ise LGS heyecanını paylaştık. Onların azmini, gayretini ve gözlerindeki umut ışığını bir kez daha görmek bizlere büyük moral oldu. Her adımlarında yanlarında olduğumuzu hissettirmeye devam ediyor, dualarımız ve desteğimizle başarılarının daim olmasını diliyoruz. Unutmayın; hayallerinize giden yol azim ve çalışmaktan geçiyor. Siz buna hazırsınız! Yolunuz açık olsun gençler” dedi.