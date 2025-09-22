Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yürütülen eğitim yardımı programı kapsamında, Yozgat Ticaret Borsası 2025 yılında da ihtiyaç sahibi öğrencilere destek verdi.

Program çerçevesinde 200 öğrenciye kişi başı bin lira değerinde kırtasiye malzemesi ulaştırıldı. Malzemeler, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak ve öğrenim süreçlerini desteklemek amacıyla dağıtıldı.

Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, yaptığı açıklamada, “TOBB’un öncülüğünde geleneksel hâle gelen bu anlamlı çalışmayı 2025 yılında da sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitim, gençlerimizin geleceği için en kıymetli yatırımdır. Borsamız olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olacağız” dedi.

Yetkililer, yürütülen programın öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlamakla kalmayıp, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşma bilincini de güçlendirdiğini belirtti.