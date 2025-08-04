Yozgat’taki çeşitli liselerde öğrenim gören 23 kız öğrenci, yaz tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmek üzere İstanbul Heybeliada’daki Türk Kızılayı Gençlik Kampı’na katılım sağlayacak. 5-11 Ağustos tarihleri arasında sürecek kamp, öğrencilere çok yönlü gelişim fırsatları sunacak.

Kamp boyunca öğrenciler; afete hazırlık, ilk yardım, iletişim, takım çalışması, proje yazımı ve Kızılay’ın faaliyetleri hakkında bilgilendirici eğitimler alacak. Bu etkinliklerle öğrencilerin hem bilgilenmesi hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Katılımcı öğrenciler; halk oyunları, drama, müzik, görsel sanatlar ve uygulamalı ilkyardım gibi atölyelerde aktif rol alacak. Bu çalışmalar sayesinde öğrenciler, ilgi alanlarını keşfetme ve yeteneklerini geliştirme imkânı bulacak. Kamp programında yüzme, okçuluk, bisiklet ve paintball gibi birçok sportif faaliyet de yer alıyor. Tüm aktiviteler ücretsiz olarak sunulurken, öğrenciler gün boyu hem fiziksel hem de sosyal yönden aktif kalacak.

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, ‘Gençlerimize verimli ve keyifli bir kamp dönemi diliyoruz” dedi.

Heybeliada kampına ek olarak, Ankara’da doğayla iç içe bir deneyim sunan Çamkoru Gençlik Kampı da kapılarını açtı. Ağustos ayı boyunca sürecek olan kampta, 21 ilden 400 öğrenci misafir ediliyor. Türk Kızılay’ın 1936’dan bu yana düzenlediği bu kamplar, gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırmayı amaçlıyor.

Türk Kızılay’ın bu yılki gençlik kampları, sadece bir tatil alternatifi değil; aynı zamanda gençlerin farkındalık kazandığı, yeni dostluklar kurduğu ve ülkenin farklı şehirlerinden gelen yaşıtlarıyla birlikte öğrendiği bir deneyim alanı oldu. Yozgat’tan giden öğrenciler de bu eşsiz deneyimin bir parçası olarak hem kendilerini geliştirme hem de gönüllülük kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buldu.