2024-2025 eğitim-öğretim dönemi Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da başladı.

İlköğretim haftası dolayısıyla Yozgat’ta çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çelenk sunma programının ardında Yunus Emde İlkokulu’nda İlköğretim haftası kutlama etkinliği düzenledi.

Programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdür Recep Tecimer, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, daire müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Öğrenci Velisi Meral Uluışık konuşma yaptı.

Uluışık yaptığı konuşmada, “Yeni eğitim öğretim yılımızın ülke eğitiminin neferi olan öğretmenlerimize, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz veliler olarak her birimiz kendimizi okulumuz ailesinin bir ferdi olarak görüyoruz. Canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımızın okulumuzda, şefkat dolu öğretmenlerin elinde, geleceğe en iyi şekilde hazırlandıklarını biliyor ve bunu sürekli gözlemliyoruz. İyi bir eğitim için olmazsa olmaz olan öğretmen-öğrenci-veli işbirliğini en güzel şekilde sağlayacak, öğrencilerimizin eğitimi konusunda hiçbir fedakârlık ve emekten kaçınılmayacağına şüphemiz yoktur. Çocuklarımıza bu güzel eğitim yuvasını kazandıran; öncelikle devlet büyüklerimize, sayın valimize, il milli eğitim müdürümüze şahsım ve mahallemiz adına çok teşekkür ederim. Bugün itibari ile biricik yavrularımızı çok değerli öğretmenlerimize emanet eder, sizleri saygı ve sevgi ile selamlarım” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİME HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÖNEM VERMEK MECBURİYETİNDEYİZ”

İl Milli Eğitim Müdür İsmail Altınkaynak, “Yozgat genelinde 236 okul öncesinde, 38 anaokulu ve 198 anasınıfında, 3767 öğrenci, 170 İlkokulda 21 bin 700 öğrenci, 146 ortaokulda 20 bin 143 öğrenci, 99 lise kademesinde 19 bin 695 öğrenci olmak üzere toplamda 453 okulumuzda 65 bin 305 öğrenci, 4 bin 666 derslikte, 5 bin 218 öğretmen ile eğitim öğretime başlandı. Eğitim ailesi olarak; 733 yönetici, 4 bir 932 öğretmen ve bin 675 personel olmak üzere, görev alacak 7 bin 340 çalışma arkadaşımıza başarılar diler, hayırlı, sağlıklı ve başarılı eğitim öğretim yılı olmasını temenni ederim. Bir ulusun kalkınması ve gelişmesi ancak nitelikli bir eğitimle mümkün olabilir. Bizler, geleceğin Büyük Türkiye’sini inşa edebilmek için eğitime her zamankinden daha fazla önem vermek mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN”

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni eden İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, bu yeni eğitim yılına başlarken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında, geleceğin gereksinimlerine uygun bir eğitim sistemi oluşturma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Altınkaynak açıklamasında, “Yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha hep birlikte adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek nesillerimizin eğitimine yönelik büyük bir sorumluluk ve heyecanla yeni bir döneme başlıyoruz. Bu yeni eğitim yılına başlarken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında, geleceğin gereksinimlerine uygun bir eğitim sistemi oluşturma gayreti içindeyiz. Amacımız, Türkiye Yüzyılında toplumsal değerleri gözeten kalbi selim, aklıselim ve zevki selim sahibi bireyler yetiştirmektir. 21. yüzyıl, bilgi ekonomisinin ön plana çıktığı bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Artık klasik ekonomi anlayışından, bilginin en değerli sermaye olduğu bir döneme geçiş yapıyoruz. Bu çerçevede eğitim sistemimizin temel hedefi; öğrencilerimizi bilgiye erişim, bilgiyi analiz etme ve bu bilgiyi ekonomik değere dönüştürebilme yetkinlikleri ile donatmak anlayışında olacaktır” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN SOSYAL VE DUYGUSAL BECERİLERİNİ GÜÇLENDİREBİLİRİZ”

Altınkaynak, “Bilgi ekonomisi, sadece teknik bilgiye sahip olmayı değil aynı zamanda bu bilgiyi toplumsal refahın artırılmasında kullanabilmeyi de gerektirir. Bu bağlamda eğitim sistemimizde; öğrencilerimizin yenilikçi düşünme, problem çözme ve girişimcilik becerilerini geliştirecek yaklaşımlar üzerinde duruyoruz. Onların sadece bilginin tüketicisi değil aynı zamanda bilgi üreticisi olmalarını hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece bireysel başarıyı değil toplumsal faydayı da ön planda tutan bir yaklaşıma sahiptir. Bu model, ortak akıl ekosistemini temel almaktadır. Eğitim, sadece öğretmenlerin ve okulların sorumluluğuyla değil toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla daha da güçlü hale gelir. Bu ekosistem sayesinde çocuklarımızı çok yönlü bireyler olarak yetiştirebilir, onların sosyal ve duygusal becerilerini de güçlendirebiliriz” dedi.

Altınkaynak, şu şekilde devam etti: “2024-2028 Stratejik planımızda da belirttiğimiz üzere; veliler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve iş dünyası gibi paydaşlarımızın da eğitim süreçlerine aktif olarak dâhil olmalarını önemsemekteyiz. Öğrencilerimizin, yaşadıkları toplumun bir parçası olduklarını hissetmeleri ve bu topluma katkı sunma bilinciyle yetişmeleri bizim için büyük bir önem arz etmektedir. 21. yüzyılın getirdiği değişimler, eğitimde de köklü bir dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Artık öğrencilerimize sadece akademik bilgi vermek yeterli değildir. Onların eleştirel düşünme, yaratıcı problem çözme, dijital okuryazarlık, işbirliği ve iletişim becerilerini de geliştirmemiz gerektiği bilincindeyiz. Bu beceriler, öğrencilerimizin gelecekteki belirsizliklere karşı daha dirençli olmalarını ve değişen dünyada başarılı olmalarını sağlayacaktır. Eğitim programlarınız, öğrencilerimize bu becerileri kazandırmak üzere yapılandırılmıştır.”

“TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİNİN BAKIŞ AÇISINI ÖNEMSİYORUZ”

Altınkaynak son olarak, “Günümüzde bilgi, artık sadece tek bir disiplinin sınırları içerisinde kalmamaktadır. Disiplinler arası bakış açısı, karmaşık problemlere daha kapsamlı çözümler getirme imkânı sunmaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde de bu bakış açısını önemsiyoruz. Öğrencilerimizin; farklı disiplinler arasında bağlantılar kurabilme, bilgiyi entegre edebilme ve çok boyutlu düşünme becerilerini kazanmalarını hedefliyoruz. Değerli paydaşlarımız, bu eğitim ve öğretim yılında da hep birlikte büyük bir gayretle çalışacak, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek nesilleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu yolda öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm paydaşlarımıza büyük görevler düşmektedir. Sizlerin katkılarıyla çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştireceğimize olan inancım tamdır. Bu vesileyle 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılarla dolu bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN”

Vali Mehmet Ali Özkan ise “Sözlerime başlarken tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah bayrağımızı ve vatanımızı daima korusun, şehitlerimizin ruhu şad olsun. Kıymetli öğretmenlerim, bizler Anadolu coğrafyasında, al bayrağımızın gölgesinde, gençlerimizin umutlarıyla yürümeye devam ediyoruz. Büyük Atatürk’ün dediği gibi, Türk milleti sizlerin irfan ve ilmiyle, ışığınızla gençliğimize yol göstermeye, gençlerimizin umutlarıyla geleceğe hem heyecan hem de büyük bir ümitle bakmaya devam ediyor. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği gençlerimiz, vatan ve millet diyerek dünyada adaleti sağlayacak ve bizlerden devraldıkları bayrağı ilelebet taşıyacak” diye konuştu.

Vali Özkan açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Bizler nöbeti yavaş yavaş devrediyoruz. Onlardan ümitliyiz ki, dualarıyla güç veren kutlu bir milletimiz var. Anadolu coğrafyasını ilerletmeye, kültürümüzü gönüllere nakşetmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilimizde 33 okulun ihalesini yaptık ve bu okulumuz da dahil olmak üzere neredeyse hepsini tamamladık. Ancak eğitim sadece bina, bahçe, donanım ve materyal ile olmaz. En büyük güç öğretmenlerimiz ve velilerimizdir. Bu noktada velilerimiz ve öğretmenlerimizin burada bulunarak destek vermeleri çok kıymetli. Öğrencilerimize ve velilerimize başarılar diliyorum. Geçmişten bugüne, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, bizden hiçbir desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve dualarıyla bizlere destek olan milletimize teşekkür ediyorum.”