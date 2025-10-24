Akdağmadeni’nde öğrenciler çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Akdağmadeni İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen “Çedes Projesi” kapsamında Namık Kemal Ortaokulu kız öğrencileri çevre temizliği etkinliğinde bir araya geldi.

Kadıpınar mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Müftülük ve Gençlik Merkezi görevlileriyle birlikte çevrede temizlik çalışması yaptı. Katılımcılar, çevreye duyarlılık ve doğa bilincini artırmayı amaçlayan etkinlikte çöp topladı ve alanı temizledi.

Etkinlik kapsamında Kur’an Kursu Öğreticisi Aynur Yaman, öğrencilere yönelik olarak “Çevre Temizliği ve Kul Hakkı” konulu bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrenciler, hem çevre bilinci hem de dini değerler açısından önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda Akdağmadeni Belediyesi, öğrencilere ikramlarda bulunarak destek verdi. Müftülük yetkilileri, organizasyonda emeği geçen tüm görevlilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Yetkililer, öğrencilerin bu tür etkinliklerle çevre bilincinin pekişeceğini ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmanın önemini vurguladı.