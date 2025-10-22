Bolu’nun Seben ilçesinde düzenlenen “Seben Bilim ve Kariyer Söyleşileri” programında akademisyenler, ilkokuldan liseye kadar farklı kademelerdeki öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Seben İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün daveti üzerine gerçekleştirilen program kapsamında, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Duran Karakaş, Doç. Dr. Güven Akçay, Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Arslan ve Doktora Öğrencisi Sevdenur Uzun ilçedeki okullarda söyleşiler yaptı.

Seben İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci koordinasyonunda yürütülen etkinlikler, Seben Atatürk İlkokulu, Seben Ortaokulu ve Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Çok Programlı Anadolu Lisesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Programda “Bilim ve Teknolojiye Dair Kısa Söyleşiler”, “Seben'den de İbn-i Sina Çıkabilir”, “Okulda ve Çevrede Proje Yapmanın Önemi” ve “Gençlerle Geleceği Konuşmak” başlıkları altında sunumlar yapıldı.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Prof. Dr. Duran Karakaş, ilkokul öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek, bilimsel düşünmenin temelleri üzerine sohbet etti.

Böyükata’nın soru-cevap yöntemiyle yönlendirdiği interaktif söyleşilerde, öğrenciler ölçme, matematik ve coğrafya konularında eğlenceli etkinliklerle öğrenme fırsatı buldu.

Akademisyenler, İbn-i Sina ve Aziz Sancar gibi bilim insanlarının yaşamlarından örnekler vererek çocukların bilime olan ilgisini artırmaya çalıştı. Öğrencilere hediye kitaplar dağıtıldı, kitapların temininde katkısı bulunan Adem Karaca ve Doç. Dr. Handan Yalvaç Arıcı ile arkadaşlarına teşekkür edildi.

Doç. Dr. Güven Akçay, Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Arslan ve Doktora Öğrencisi Sevdenur Uzun, ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek insan anatomisi, bilimsel merak ve proje üretme konularında bilgi verdi.

Yanlarında getirdikleri beyin ve kalp maketleriyle öğrencilerin ilgisini çeken akademisyenler, bilimi sevdirecek örneklerle sunumlarını renklendirdi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle geçen etkinlikte merak edilen sorular yanıtlandı, proje tabanlı eğitimin önemi vurgulandı.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Prof. Dr. Duran Karakaş, lise öğrencileriyle yaptıkları söyleşide, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesi için gençlerin üstlenmesi gereken sorumluluklara dikkat çekti.

Eğitimde nitelikli yetişmenin önemine vurgu yapan Böyükata, “Ortaöğretim sadece sınavlara hazırlık dönemi değildir. Gençler spor, sanat ve müzik gibi alanlarda da kendilerini geliştirmelidir” ifadelerini kullandı. Söyleşi, öğrencilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Programın ardından akademisyenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, Seben Kaymakamı Mustafa Şeker’i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Şeker, ilçedeki öğrenciler için gerçekleştirilen etkinliğin önemine dikkat çekerek, akademisyenlere teşekkür etti ve günün anısına belge takdim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, öğrencilerin hayatına dokunmayı amaçlayan bu gönüllü çalışmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek akademisyenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, program sonunda yaptığı değerlendirmede Seben’deki okulların birebir eğitim için çok uygun şartlara sahip olduğunu belirtti.

Böyükata, “Seben hayal ettiğimin ötesinde şirin bir yer. Okullar ‘butik okul’ görünümünde ve öğrenciler özel eğitim alıyor. Geleceği inşa edecek gençlerin Seben’den de çıkacağına inanıyorum. Bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarımıza bu doğrultuda devam edeceğiz” dedi.