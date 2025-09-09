Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencisi, hem ailesine destek olmak hem de okul harçlığını çıkarmak için, aracıları aradan çıkartarak ürettiği domatesleri tarlasında tüketicilerle buluşturuyor.

Üniversite öğrencisi Mustafa Pınarcıoğlu, ürettikleri domateslerden aracılar kendisinden daha fazla gelir elde edince farklı bir yönteme başvurdu.

Pınarcıoğlu, aracıları aradan çıkartarak domatesleri tarlasında müşterileriyle buluşturmaya karar verdi.

Müşteriler kışlık menemen, salça ve sos yapımında kullanacakları domatesleri tarladan kendisi topluyor.

İşçi Maliyeti De Ortadan Kalkmış Oluyor

Müşteriler satın aldıkları domatesleri tarladan kendileri topluyor

Tarladan satın alacağı domatesi kendisi toplayan Hamza Erdem, "Kışlık menemenlik domatesimizi alıp kendimiz topluyoruz, arkadaştan satın alıp götüreceğiz" dedi.

Fitnet Bozkurt ise şöyle konuştu: "Menemen yapacağım, kızlarıma salça yapacağım. Ben ektim benimki kurudu.

Her sene kendimize göre salça, menemen yapıyordum. Burayı söylediler geldim.

2 bin liralık aldım. Allah izin verirse çocuğumuza, çoluğumuza turşu, konservelik ve salça yapacağım."

Eğitim Giderini Karşılıyor

Üniversite öğrencisi Mustafa Pınarcıoğlu, hem eğitim giderlerini karşılamak hem de ailesine destek olmak için domates ürettiğini belirterek, "Üniversite öğrencisiyim, aynı zamanda yazları buraya geliyorum. Hem aileme destek olmak için hem de para kazanabilmek için geliyorum. Burada ortağımla birlikte domates üretiyoruz. Yozgat Sorgun bölgesinde yanlış bilmiyorsam bu işi yapan en büyük ya iki ya da üçüncü yer olmamız lazım. Kendileri istediğinden gelir toplar. İki çeşit domatesimiz var zaten toplaması onlara ait. Şimdi biz kendimiz toplarsak hem işçi maliyeti olarak bize bir ayrı bir külfeti olacak hem de zaten müşteriler kendisi toplamak istiyorlar toprakta içli dışlı olmak istiyorlar. Ondan dolayı böyle bir yöntem tercih ettik" dedi.