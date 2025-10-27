Yozgat Valiliği, öğrenci yurtları ve pansiyonlarda güvenlik denetimlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin güvenliğinin birinci öncelik olduğu vurgulanarak, bu kapsamda yürütülen denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde bulunan tüm öğrenci yurtları ve pansiyonlarda denetimlerin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Yozgat Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliği birinci önceliğimizdir. Öğrenci yurtları ve pansiyonlarda çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor.”

Açıklamada ayrıca, denetimlerin yalnızca rutin kontrollerle sınırlı kalmadığı, belirli aralıklarla sürpriz denetimlerin de yapıldığı belirtildi. Valilik, bu çalışmalarla öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmelerinin amaçlandığını ifade etti.