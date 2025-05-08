Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, öğrenci servis araçlarına yönelik trafik denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Yozgat’ta bulunan ilkokul ve ortaöğretim okullarına öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı, “Dur” ve “Okul Taşıtı” levhalarının kontrolü, sesli ve görsel ikaz donanımları ile lastik basınçlarının uygunluğu gibi hususlar incelendi.

Trafik Jandarma ekipleri, servis araçlarına inme-binme esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar ve sürücülerin hız limitlerine uymaları konusunda bilgilendirmede bulunarak, öğrencilere ve sürücülere trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıttı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, okul çevrelerinde ve güzergahlarında meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.