Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Şube Müdürü Mahmut Karaağaç ile birlikte Yunus Emre İlkokulunu ziyaret ederek okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette okul idarecileri tarafından eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci başarı durumları, sosyal ve kültürel projeler ile okulun genel durumu hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Altınkaynak, yürütülen çalışmaların sürdürülebilir olması ve eğitim kalitesinin artırılması için yapılması gereken hususlarda değerlendirmelerde bulundu.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden İl Müdürü Altınkaynak, öğrencilere derslerine düzenli çalışma ve hedef koyma konusunda tavsiyelerde bulundu, başarı dileklerini iletti.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Altınkaynak, eğitim sürecindeki gayret ve fedakârlıklarından dolayı teşekkür ederek, taleplerini dinledi.

Ziyaretin ardından konuşan Altınkaynak, eğitimin bir ekip işi olduğunu belirterek, “Okullarımızda yürütülen çalışmalar, öğretmenlerimizin özverisi ve öğrencilerimizin gayretiyle daha da güçlü bir şekilde devam ediyor. Eğitim ortamlarının en iyi şekilde desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Altınkaynak, okul yönetimi ve öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.