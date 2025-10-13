Yozgat'ta Öğrenci Balkan Şampiyonu Oldu!

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrencisi Elif Sude Elmalı, balkan şampiyonu oldu.

Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde 8–12 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen Gençler Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası’nda, Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Elif Sude Elmalı, 65 kilogram kategorisinde Balkan Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Turnuva boyunca üstün bir performans sergileyen Elmalı, azmi ve mücadeleci ruhuyla tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği bu şampiyonlukla hem ülkeyi hem de Bozok Üniversitesini gururlandırdı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, anlamlı başarı için şu ifadeleri kullandı: “Üniversitemiz öğrencilerinin ulusal ve uluslararası arenada elde ettikleri başarılar bizleri son derece onurlandırmaktadır. Üniversitemiz olarak öğrencilerimizin sadece akademik anlamda değil, bilim, sanat ve spor gibi farklı alanlarda da başarı göstermelerini son derece önemsiyoruz. Bu tür başarılar, üniversitemizin nitelikli eğitim anlayışının ve gençlerin çok yönlü gelişimine verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencimiz Elif Sude Elmalı’yı bu önemli başarısından dolayı kutluyor, kendisine gelecekteki spor yaşamında üstün başarılar diliyorum.”