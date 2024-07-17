Önümüzdeki yıl yapılacak olan Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanlığı için ünlü restoran işletmecisi Sinan Tokat, aday olduğunu duyurdu.

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Tokat, amacının odanın üyelerine daha iyi hizmet sunmak olduğunu söyledi.

Sürmeli Mangal Keyfi Restoranın sahibi Sinan Tokat, Cemil Çiçek Bulvarı Üniversite yolu üzerinde ve Yimpaş Alışveriş Merkezi karşısında bulunan işletmesiyle Yozgat halkına hizmet sunuyor. Uzun yıllardır şehrin lezzet tutkunlarının uğrak noktalarından biri olan restoranlarıyla adından söz ettiren Tokat, Yozgat'ta tanınan bir isim.

Sektördeki deneyim ve başarısı ile Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanlığı için adaylık sürecine giren Tokat, tecrübesini oda üyelerine daha iyi hizmet sunma amacıyla kullanacağını bildirdi.

Odanın çeşitli alanlarda gelişimini hedefleyen Tokat, oda üyelerinin haklarının korunmasını sağlamak için çalışmalar yapmayı planladığını söyledi.

Yozgat'ın lokanta ve kafe işletmecileri arasında Tokat'ın adaylık açıklaması, önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlere dair ilk önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Adaylık süreci boyunca Tokat'ın vizyonu ve projeleri sektördeki diğer işletmeciler ve odanın üyeleri arasında merakla bekleniyor.