Enflasyonun etkisiyle ürünlere peş peşe gelen zamlar devam ediyor. Son sekiz ayda tüp fiyatlarına 6 kez zam yapıldı. Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, mutfak tüpü fiyatlarını da etkiledi ve fiyatlar hızla yükselmeye devam ediyor.

Ağustos 2024'te Aygaz, İpragaz ve Milangaz tarafından yapılan son zamlarla birlikte, tüp fiyatları bazı şehirlerde 800 TL'ye kadar ulaştı. 2, 12, 24 ve 45 kilogramlık tüplerin fiyatları da güncellendi.

GÜNCEL TÜP FİYATLARI

2024 yılı itibarıyla, tüp gaz fiyatlarına gelen art arda zamlarla birlikte 12 kilogramlık mutfak tüpü fiyatı 800 TL’ye çıktı. İşte güncel fiyatlar:

AYGAZ TÜP FİYATLARI (AĞUSTOS 2024)

2 kg piknik tüpü: 146 TL

12 kg mutfak tüpü: 766 TL

24 kg ticari tüp: 1527 TL

45 kg sanayi tüpü: 2867 TL

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI (AĞUSTOS 2024)

2 kg piknik tüpü: 148,50 TL

12 kg ev tüpü: 739 TL

24 kg ticari tüp: 1477,50 TL

45 kg sanayi tüpü: 2770,50 TL

MİLANGAZ TÜP FİYATLARI (AĞUSTOS 2024)

2 kg piknik tüpü: 150 TL

12 kg ev tüpü: 751 TL

24 kg ticari tüp: 1496 TL

45 kg sanayi tüpü: 2823 TL

Tüketiciler, bu artışların özellikle kış aylarına girerken bütçelerini zorlayacağını belirtiyor.