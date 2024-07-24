Törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Türkiye Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası Birliği TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar katıldı.

Vali Özkan buradan yaptığı açıklamada, Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası’nın binasının Yozgat’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Harun Evcimen ise, “Temelini yaptığımız Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hizmet binasının Yozgat’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Evcimen yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) çoğunlukla bağımsız olarak çalışan ve 3568 sayılı kanun kapsamında işletmelerin defterleri tutma, vergi beyannameleri hazırlama, muhasebe denetimleri yapma ve ilgili raporları düzenleme yetkisine sahip muhasebe profesyonelleridir. Yapmış oldukları işlerle kamu finansmanına doğrudan katkıda bulunan SMMM’ler halk tabiriyle maliyeciler ve esnaflar haricinde pek bilinmeseler de, yaptığımız işin devlet açısından önemi son derece stratejiktir. SMMM mesleği 3568 sayılı meslek yasamızın 1 Haziran 1989 TBMM’de kabul edilmesiyle ve 13 Haziran 1989 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle yasal statüsüne kavuşarak resmi kimliğini kazanmış ve SMMM diye bir meslek tanımı ortaya çıkmıştır. YSMMM Odamız 1990 yılında ilimizde kurularak faaliyetine başlamış kamu kurumu niteliğinde çalışan, ülkemizdeki 77 SMMM odasından bir tanesidir. Üst birliğimiz olan TÜRMOB ise, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği olarak merkezi Ankara bulunan, ülke genelindeki 77 SMMM Odası ve YMM odası olmak üzere toplam 85 odanın teşkilinden oluşan, kamu kurumu niteliğinde bir birliktir. Kurulduğu yıllarda kiralık binalarda faaliyetini sürdüren odamız ilk olarak 2008 yılında üst birliğimiz TÜRMOB’un destekleriyle ve dönemin oda başkanı Mehmet Doğan abimiz tarafından odamıza kazandırılan, mülkiyeti odamıza ait olan Lise Caddesindeki mevcut yerine, taşınmıştır. Üye sayımızın artmasıyla ve mevcut binamızın şehrin içinde kalmasından dolayı otopark ve ulaşım sorunu sebebiyle üyelerimize yeteri kadar ve sağlıklı bir şekilde hizmetini sürdüremez hale geldiğinden yeni ve müstakil bir bina ihtiyacı doğmuştur. 2013 yılında yine dönemin oda başkanımız Mehmet Doğan’ın gayretleri ve üst birliğimiz TÜRMOB’un destekleriyle, şehrin en güzel lokasyonunda bulunan, birazdan temelini atacağımız bin 500 metrekarelik bu arsamız odamıza kazandırılmıştır. Gelinen noktada geçtiğimiz yıl başında temel atmayı planladığımız ancak ülkemizi yasa boğan ve bir daha asla yaşanmamasını dilediğimiz, binlerce canımızı kaybettiğimiz ve halen yaraları sarılmaya çalışılan talihsiz 6 Şubat depreminden dolayı ertelemek zorunda kaldığımız temel atma törenimizi gerçekleştirdik.”

Başkan Evcimen, “Bin 500 metrekare arsa üzerine, zemin kat dahil üç kat ve toplam 900 metrekare kullanım alanı olan, bodrum katında ise son derece modern ve şehrimizdeki kurum kuruluşlar ile STK’larımızında ihtiyacına cevap verebilecek düzeyde tasarlanan kongre ve konferans salonundan oluşmaktadır. Çıkmış olduğumuz bu yolun, zor ve meşakkatli bir yol olacağının bilincindeyiz ancak sayın genel başkanımın ve üst birliğimizin destekleriyle bu zorluğun kolaylaşacağını da biliyoruz. Çünkü sağ olsun genel başkanımız, binamız konuşulmaya başlandığı ilk günden, bugüne kadar ve geçmiş olduğumuz tüm süreçlerde her daim destekleriyle birlikte yanımızda olmuştur. İnşallah olağan üstü durumlar ve asla olmasını dilemediğimiz doğal afet veya salgın hastalık gibi mücbir sebepler olmadığı sürece önümüzdeki iki yıl içerisinde binamızın inşaatını tamamlayıp, hep birlikte açılış törenini yapmayı arzu ediyoruz. Buradan son olarak geçmişte odamıza hizmetleriyle katkı sağlayan birbirinden değerli oda başkanlarımı minnetle anarken, aramızdan ayrılmış olan oda başkanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca odamızın şu anki mevcut binasını ve temel atacağımız arsamızı yoğun çabalar sonucunda odamıza kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Doğan ve önceki dönem oda başkanımız Ahmet Bulut’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve son teşekkürü yoğun programları arasında bizleri kırmayarak şehrimize teşrif eden ve bu anlamlı günümüzü onurlandıran ve binamızın temeline birazdan ilk harcı koyacak olan çok değerli genel başkanımıza etmek istiyorum. Ve tabi ki toplantısını bırakıp bizimle birlikte olan sayım valime ve önceden belirlenmiş olan programlarını iptal ederek bizi yalnız bırakmayan sayın belediye başkanımıza da teşekkürlerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.