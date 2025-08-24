Yozgat Valiliği, İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen Güllüoluk Köyü Güneş Enerjili İçme Suyu (GES) projesinin tamamlandığını ve hizmete sunulduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, projeyle köy halkının temiz ve kesintisiz içme suyuna erişiminin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, “İçme Suyuna Güneş Enerjili Çözüm. İl Özel İdaremiz Güllüoluk Köyü Güneş Enerjili İçme Suyu (GES) projesini tamamlayarak hizmete sunmuştur. Emeklerine sağlık. Güllüoluk Köyümüze hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, projenin yalnızca köy sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamalar açısından da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında güneş enerjisi sistemi ile suyun depolanması ve dağıtımı sağlanarak elektrik tüketimi minimize edildi.

Valilik, bu tür projelerin kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmayı ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Köy halkı, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, projenin bölgeye uzun vadeli fayda sağlayacağı ifade edildi.