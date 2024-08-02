Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, eski askerlik şubesinin kent müzesine dönüşmesi için projenin hazır olduğunu söyledi.

Hayata geçirilecek olan projenin Yozgat’a çok büyük bir katma değer katacağını söyleyen Başkan Arslan, “Askerlik şubesinin altında bulunan otoparkı, Kent Müzesi'ne dahil edeceğiz” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Arslan, “Eski Askerlik Şubesinin bahçesi ile birlikte kent müzesi projemiz hazır. Geçen dönemden kalan bir projeydi. Bu proje Yozgat'a çok büyük bir katma değer katacak. Şu anda arka kısmında bulunan otopark olarak kullanılan alanı Kent Müzesi’ne dahil etmek suretiyle büyüteceğiz. Çok güzel bir proje. Projemiz hazır. Finansmanıyla ilgili gayret ediyoruz. İnşallah kısa sürede buluruz ve bunu projeyi de hayata gerçekleştirmiş oluruz çünkü Yozgat'ta çok büyük bir değer katacak” ifadelerini kullandı.