Anahtar Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Mehmet Karaaslan atandı.

Karaaslan, mazbatasını Ankara’da düzenlenen törende, Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Murat Hatabay’ın elinden aldı.

Başkentte gerçekleştirilen programa Anahtar Parti Yozgat İl Başkanı Olgun Sadık Karaca da katıldı. Törende gençlik politikaları, saha çalışmaları ve teşkilatlanma süreciyle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Mazbatasını teslim aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Mehmet Karaaslan, gençliğin enerjisini ve fikir gücünü siyasete yansıtmak için çalışacaklarını belirterek, “Yozgat’ta gençliğin sesi olacak, dinamik ve kapsayıcı bir gençlik teşkilatı inşa edeceğiz” dedi.

Anahtar Parti Yozgat İl Başkanı Olgun Sadık Karaca ise Karaaslan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “Gençlik bizim geleceğimizdir. İnancımız odur ki Mehmet Karaaslan, bu görevi layıkıyla yerine getirecek, Yozgat’ta gençliğin gücünü partimize yansıtacaktır” ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Murat Hatabay da gençliğe duydukları güveni vurgulayarak, Türkiye’nin dört bir yanında teşkilatlanan genç kadroların siyasete yeni bir soluk getireceğini söyledi.