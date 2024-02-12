Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ahmet Gökhan, Kurulduğu günden bu yana milletin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan AK Parti, Türkiye'nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olduğunu söyledi.

Gökhan, “Partimizin temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli birlik ruhu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için önderlik etmiştir” dedi.

Gökhan açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zenginlik olarak gören partimiz, ülkemizin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir. Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimden Partimizin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde uygun gördüğü bir göreve aday olmak niyetiyle affımı istiyorum.

Görev sürem boyunca, şehrimizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik. Projelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birçok başarı elde ettik. Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca desteklerini esirgemeyen başta Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize, değerli büyüklerimize ve birlikte görev yaptığım tüm dava arkadaşlarıma ve kıymetli hemşehrilerime teşekkürlerimi iletiyorum. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev süremiz boyunca ve elimizden geldiğince ilçemize taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.