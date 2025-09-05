Velilere gönderilen bilgilendirme metninde öğrenci devamsızlığından kaynaklı gelen kapatma kararına karşı vermiş oldukları hukuk mücadelesini kaybettiklerini aktaran kolej, bu bilgiyi şu mesaj ile verdi:

“Değerli velimiz, 15 Ağustos'ta öğrenci devamsızlığından kaynaklı okulumuza gelen kapatma kararına karşı 20 gündür İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte vermiş olduğumuz hukuk mücadelesini kaybettik. Okulumuz bugün itibariyle kapatıldı.”

Öğrenciler Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesine

Özel Yozgat Bilim Teknik Koleji’nin yaptığı diğer bilgilendirmede ise, kayıtlı 267 öğrencinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararı ile öğrencilerin ve velilerin mağdur olmaması için Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesine Elektrik-Elektronik ve Otomasyon bölümleri açılarak öğrencilerin nakillerinin buraya yapıldığı ile ilgili. Kolej öğrencilerin durumu ile ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

“Öğrencilerimizin mağdur olmaması için İl Milli Eğitim müdürlüğü hazırlıklarını tamamlayarak Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde Elektrik-Elektronik ve Otomasyon bölümlerini açmıştır. Nakiller doğrudan İl Milli Eğitim müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. Pazartesi günü öğrencilerimiz yeni okulunda başlayacaktır.”