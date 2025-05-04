Yozgat’ta o il müdürünün yakını hayata veda etti. Tüm detaylar haberimizde…

Afet ve Acil Durum Yozgat İl Müdürü Abdulkadir Karakoç'un annesi Ümmügülsüm Karakoç vefat etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Afet ve Acil Durum İl Müdürümüz Abdulkadir Karakoç'un vefat eden annesi Ümmügülsüm teyzemize Allah'tan rahmet, mesai arkadaşımız ve değerli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Teyzemizin Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Çapanoğlu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

Biz de İleri Gazetesi ailesi olarak Afet ve Acil Durum İl Müdürü Abdulkadir Karakoç ve ailesine sabır Ümmügülsüm Karakoç’a da Allahtan rahmet diliyoruz