Yozgat'ta da, yaşlı sürücülerin trafikteki risklerini azaltmak ve yol güvenliğini artırmak amacıyla önemli adımlar atılıyor. Özellikle B sınıfı ehliyet sahiplerini kapsayan bu yeni düzenlemelerle, belirli bir yaşın üzerindeki sürücülerin ehliyetlerinde sınırlamalar yapılacak.

Henüz resmi detaylar tam olarak açıklanmamış olsa da, yaşlı sürücülerin sağlık kontrolleri ve sürüş yeterlilik testlerine tabi tutulacağı belirtiliyor. Bu testlerde sürücülerin refleksleri, görme ve işitme kapasiteleri gibi faktörlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Düzenlemede yer alacak yaş sınırıyla ilgili kesin bir bilgi verilmezken, bu sınırın 65 ile 70 yaş arasında olması öngörülüyor.

Ticari taşımacılık sektöründe de benzer bir düzenleme yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ticari kara yolu taşımacılığı yapan sürücüler için uygulanan yaş sınırını 2024 yılı sonuna kadar uzattı. Eylül 2021'de yürürlüğe giren düzenleme ile yaş sınırı 66 olarak belirlenmiş, ancak geçici bir yönetmelikle bu sınır 69’a çıkarılmıştı. Yeni düzenleme, 2024'ün sonuna kadar yürürlükte kalacak.

TRAFİK GÜVENLİĞİ ARTACAK

Yapılan değişikliklerle birlikte, trafik kazalarının azalması ve genel yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Ancak bu kararlar, yaşlı sürücüler arasında endişelere yol açabilir. Uzmanlar, yaş sınırı uygulamasının kademeli olarak hayata geçirilmesini ve etkilenen sürücülere alternatif ulaşım çözümleri sunulmasını öneriyor.