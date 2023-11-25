Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sorgun Kaymakamlığı, tarafından hazırlanan hediye paketleriyle bebeklerin temel ihtiyaçlarına destek olmak amaçlanırken, anne ve babaların da mutlulukları paylaşılıyor. Hediye paketlerinin içinde; bez, ıslak mendil, şampuan, vücut losyonu, tırnak makası, ateş ölçer gibi bebek hijyen ürünleri gibi malzemeler yer alıyor.

Sorgun Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında Kaymakam İhsan Emre Aydın ve eşi Cansu Aydın, Aydınlıkevler ve Ağahefendi mahallelerinde ikamet eden Doğan ve Akdoğan ailelerinin evine misafir oldu.

Kaymakam Aydın, içerisinde bebeklerin ihtiyaç duyabileceği ürünlerden oluşan "Hoş geldin bebek çantası" hediye ederek Doğan ve Akdoğan ailelerinin yeni fertleri Mehmet Eymen ve Reyyan Asel bebeğe sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir hayat sürmesi temennilerinde bulundu.

Kaymakam Aydın İhsan Emre Aydın ve eşi Cansu Aydın'a ziyaretinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasin Tıraşoğlu, İlçe Sağlık Müdürlüğünü temsilen Dr. Zeynep ve Ebe Elif eşlik etti.