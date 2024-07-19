Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca vatandaşın beklediği vergi borçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, bazı vergi borçlarının tamamen silineceğini belirtti.

Erdursun'un açıklamalarına göre, vergi borçlarına yönelik yeni bir yapılandırma yasası çıkarılacak. Bu yasa kapsamında, borçların bir kısmı silinecek ve gecikme faizleri affedilecek. Bu gelişme, vergi mükellefleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

VERGİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Önümüzdeki dönemde vergi düzenlemelerinde olası değişikliklerin mükellefleri önemli ölçüde etkileyeceği vurgulandı. Düzenli vergi ödemekte zorlanan vatandaşların borçlarının hızla arttığına dikkat çeken Erdursun, banka hesaplarının bloke edilmesi ve e-haciz işlemlerinin arttığını belirtti.

İŞYERİ KAPANIŞLARI VE YENİ İŞLETME AÇMA ORANLARI

Erdursun, işyeri kapanışlarının artması ve yeni işletme açma oranlarının düşmesi gibi endişe verici durumlara da değindi. Ticaret yapmanın ve işletme sürdürmenin giderek zorlaştığını belirten Erdursun, mali durumların düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

YAPILANDIRMA FIRSATI

Özgür Erdursun, "Son olarak 7440 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' ile vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırma fırsatı sunuldu. Ancak bu bir af değil, verginin aslı silinmez, gecikme faizinin bir kısmı silinir, borç taksitlere bölünür," şeklinde açıklamada bulundu.

GELECEK YILLARDA YENİ YAPILANDIRMA OLASILIĞI

Gelecek yıllarda vergi düzenlemelerinde yeniden yapılandırma olasılığına işaret eden Erdursun, vergi gecikme faiz oranlarının arttığını ve bu durumun mükellefler üzerindeki etkisinin önemli olduğunu belirtti. Vergi mükelleflerine mali durumlarını düzenli olarak takip etmelerini tavsiye eden Erdursun, işletmelerin sürdürülebilirliği için dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Bu yeni düzenlemeler ve yapılandırma fırsatlarıyla vergi mükelleflerinin borç yükü hafifletilecek, ticaretin sürdürülebilirliği sağlanacak. Erdursun'un uyarılarını dikkate almak ve mali durumları düzenli olarak takip etmek, vergi mükellefleri için büyük önem taşıyor.