Sorgun Belediyesi, mimarlık ve mühendislik fakültelerinden mezun 5 zabıta memuru alımı için ilana çıktı. Başvurular 8-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Zabıta Memuru Alımı İçin İlan Yayınlandı

Yozgat’ın Sorgun İlçe Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, açıktan atama yoluyla 5 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 8-10 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

Alım yapılacak 5 zabıta memuru kadrosu için mimarlık, inşaat mühendisliği veya makine mühendisliği bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak şartı aranıyor. Adayların 2024 yılı KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Şartlar ve Başvuru Belgeleri

Genel ve özel başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan mahkûm olmamış olmak ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak gibi şartlar bulunuyor.

Adayların erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda ise en az 1.60 metre boyunda olması, boy uzunluğunun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında ±10 kg fark olmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmaları şart koşuluyor.

Başvuru sırasında nüfus cüzdanı fotokopisi, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, 3 adet biyometrik fotoğraf ve başvuru formu gibi belgelerin teslim edilmesi gerekiyor.

Başvurular Şahsen Yapılacak

Adaylar, başvuru belgelerini 08-10 Eylül 2025 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Meydanı No:1 Sorgun/Yozgat adresindeki hizmet binasında yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen teslim edecek.

Posta yoluyla veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sınavlar Eylül Sonunda Yapılacak

KPSS puan sıralamasına göre başvurusu kabul edilen adaylardan, kadro sayısının 5 katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Sözlü sınav 29 Eylül 2025’te, uygulamalı sınav ise 30 Eylül 2025’te yapılacak. Sözlü sınav belediye hizmet binasında, uygulamalı sınav ise Sorgun İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Sınavın değerlendirilmesi; sözlü ve uygulamalı sınavlardan alınan puanların yüzde 50’si alınarak yapılacak. Adayların başarılı sayılabilmeleri için bu ortalamanın en az 60 olması gerekiyor. Başarı puanı, sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Sınav sonuçları ve asil/yedek aday listesi Sorgun Belediyesi’nin resmi internet adresinde ilan edilecek. Sonuçlara 7 gün içinde yazılı itirazda bulunulabilecek.