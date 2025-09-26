Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 5 ay 29 gün süreli geçici görev için 1 beden işçisi alımı gerçekleştirecek. Başvurular sadece 1 gün sürecek.

Şefaatli Belediyesine bağlı Şefaatli Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., personel ihtiyacını karşılamak amacıyla iş ilanı yayınladı. Bahsi geçen ilanda, beden işçisi (temizlik) pozisyonunda 1 kişinin geçici olarak istihdam edileceği duyuruldu.

İşe alınacak personelin 5 ay 29 gün süreyle çalışacağı belirtilirken, çalışma adresinin Şefaatli Belediye Başkanlığı olduğu ifade edildi. Çalışma saatleri ise 08:30-17:30 olarak açıklandı.

Başvurular 27 Eylül 2025 tarihinde kabul edilecek ve sadece bu gün içinde yapılabilecek. Başvurular, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No: 13/A adresine yapılacak. Adaylar için görüşme ve mülakatlar 29 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 11:00’de Şefaatli Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.

Başvuru Detayları

Başvurularla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar belirtilen [email protected] e-posta yoluyla da ulaşılabilecekler.

İstenen Başvuru Belgeleri

Kimlik fotokopisi, nüfus kaydı, sabıka kaydı, sağlık raporu, ikametgâh belgesi.