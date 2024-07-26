Gece yarısı onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, şarj edilebilir hibrit otomobiller için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi getirildi. Elektrikli menzili 70 kilometrenin üzerinde olan hibrit araçlar için ÖTV oranı yüzde 30’a kadar düşürüldü.

Düzenleme kapsamında, araç dışından şarj edilebilen plug-in hibrit elektrikli araçlardan motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlara yüzde 30 ÖTV uygulanacak.

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen ancak ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşan araçlara yüzde 60 ÖTV uygulanmasına karar verildi. Motor silindir hacmi 1600 cm³’yi geçen fakat 1800 cm³’yi geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 70 olacak.

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme, tüm plug-in hibrit araçları kapsamıyor. Örneğin, BYD Seal U DM-i modeline yüzde 30 ÖTV uygulanırken, BMW X1 xDrive30e ve DS-9 OPERA E-TENSE 250 modelleri yüzde 60 ÖTV diliminde yer alacak.

ARAÇ FİYATLARINDA BEKLENEN GÜNCELLEMELER

Bayilerden yapılacak indirimlerin ardından araç fiyatlarında güncellenme yapılması bekleniyor. Türkiye’ye büyük yatırımlar yapan BYD’nin ilan sitelerinde sıfır kilometre BYD Seal U DM-i’nin fiyatı şu an 2 milyon 150 bin TL olarak belirlenmişken, yeni düzenlemeyle bu fiyatın yaklaşık 1 milyon 320 bin TL civarına düşmesi öngörülüyor.

BMW X1 xDrive30e’nin mevcut fiyatı 4 milyon 87 bin TL iken, düzenleme sonrası fiyatının 3 milyon 632 bin 887 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor. DS 9 OPÉRA E-TENSE 250’nin mevcut fiyatı ise 4 milyon 478 bin 100 TL’den 3 milyon 980 bin 532 TL’ye düşmesi öngörülüyor.