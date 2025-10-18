Yozgat dahil 81 ilde takı satışına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi, ihlal halinde ağır cezalar uygulanacak.

Kütahya’da başlatılan uygulama, İçişleri Bakanlığı kararıyla tüm Türkiye’ye yayılıyor. Yasakla birlikte sahte ve gerçek ürünlere birebir benzeyen takıların satışı artık mümkün olmayacak. Uygulamanın amacı, hem tüketiciyi hem de esnafı korumak olarak açıklandı.

Yapılan düzenlemeye göre, üzerinde “demo”, “imitasyon” veya “sahte” ibaresi bulunmayan ürünler vitrine çıkarılamayacak. Yasak hem fiziksel mağazaları hem de e-ticaret platformlarını kapsıyor. Kurallara uymayan işletmelere ağır para cezaları uygulanacak, denetimler yılsonuna kadar başlayacak.

Zabıta ekipleri ve ticaret müdürlükleri, düzenleme kapsamında Yozgat dahil 81 denetimlere başlayacak. Üzerinde zorunlu ibare bulunmayan ürünler toplatılacak, ihlallerde para cezası ve yaptırımlar uygulanacak. Vatandaşların şüpheli satışları bildirmesi teşvik edilecek.

Sektör temsilcileri, uygulamanın kuyumcuların işlerini düzene sokacağını ve gerçek ürünlere olan talebin artacağını belirtiyor. Tüketici güveninin yükselmesiyle birlikte sektörün uzun vadede büyümesinin hedeflendiği vurgulandı. Bakanlık ve yerel yönetimler, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürecek.

