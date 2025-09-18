Ziyarette konuşan Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, norm güncellemelerinin öğretmenlerin çalışma şartlarını doğrudan etkilediğini vurgulayarak, “Eğitimcilerimizin görev yerlerinde huzurlu ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için adil ve dengeli bir norm dağılımı büyük önem taşıyor. Norm fazlası durumların oluşmaması, öğretmenlerimizin motivasyonunu korumak açısından elzemdir” dedi.

Şerefli, norm güncellemelerinin sadece öğretmenlerin değil, öğrencilerin de eğitim hayatını doğrudan etkilediğini belirterek, “Doğru planlama ile her öğrencimizin öğretmenine zamanında ulaşabilmesi sağlanır. Bu da eğitim kalitesinin yükselmesine ve başarı oranlarının artmasına katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bir Sen’in çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsediğini dile getiren Şerefli, “Amacımız, öğretmenlerimizin haklarını korurken öğrencilerimizin de daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak. Bu noktada İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak bir anlayış geliştirmek için her zaman istişareye hazırız” diye konuştu.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.