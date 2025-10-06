Yozgat’ta öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Türkiye Yüzyılında Yozgat için Yeni Bir Nefes (NEFES) Projesi, farklı etkinliklerle devam ediyor.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen (NEFES) Projesi kapsamında oluşturulan NEFES Öğretmen Okuma Kulübü’nün toplantısı, Bozok Evi’nde İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlığında yapıldı.

Bu kapsamda kurulan Nefes Öğretmen Okuma Kulübü, düzenli olarak gerçekleştirdiği buluşmalarla öğretmenlerin kitap okuma alışkanlıklarını destekliyor ve kültürel bir paylaşım ortamı oluşturuyor.

Son toplantıda, Ahmet Yüksel Özemre’nin “Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı” adlı eseri ele alındı. Katılımcı öğretmenler, kitap üzerine fikirlerini dile getirerek hatırat okumalarının bireysel ve toplumsal hafızaya katkıları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenler, bu tür etkinliklerin hem okuma kültürünü pekiştirdiğini hem de farklı bakış açıları kazandırdığını ifade etti.

Toplantının sonunda konuşan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğretmenlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Okuma kulübümüz, öğretmenlerimizin hem kişisel hem de mesleki gelişimine katkı sağlıyor. Kitaplar aracılığıyla kültürel birliktelik kuruyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye Yüzyılında Yozgat için Yeni Bir Nefes” sloganıyla hayata geçirilen proje, sadece okuma etkinlikleriyle değil; öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik çeşitli sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerle de dikkat çekiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, önümüzdeki dönemde de benzer etkinliklerle öğretmenlerin kültürel gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.