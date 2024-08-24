Yozgat, coğrafi olarak İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bozok Yaylası üzerinde bulunmakta ve stratejik konumu ile dikkat çekmektedir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar, ilin zengin maden ve enerji kaynaklarına sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

METALİK MADENLER VE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; Yozgat, jeolojik yapısı sayesinde çeşitli metalik madenler ve endüstriyel hammaddeler açısından oldukça zengindir. İl genelinde kurşun, çinko, demir, manganez, feldispat, kaya tuzu, kireçtaşı, kuvarsit, tuğla-kiremit, florit, grafit ve çimento hammaddeleri gibi önemli maden yatakları tespit edilmiştir.

DEMİR YATAKLARI

Demir yatakları, ağırlıklı olarak Akdağmadeni, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Akdağmadeni-Karapınar sahasında 8.5 milyon ton demir rezervi bulunmasına rağmen, düşük tenör ve yüksek silika içeriği nedeniyle işletmeye alınamamaktadır. Sarıkaya ilçesindeki demir yataklarının toplam rezervi ise yaklaşık 100 milyon ton olarak hesaplanmıştır.

FELDİSPAT VE DİĞER ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

Feldispat yatakları, Yozgat ilinin en önemli endüstriyel hammaddelerinden biridir. Merkez ilçeye bağlı Sarıhacılı Köyü'nde ve Sorgun ilçesinde önemli feldispat rezervleri tespit edilmiştir. Ayrıca, Yerköy ilçesinde kaya tuzu, Şefaatli ve Sorgun ilçelerinde ise kireçtaşı yatakları bulunmaktadır.

JEOTERMAL KAYNAKLAR

Yozgat ilinde, Boğazlıyan, Akdağmadeni, Sorgun, Sarıkaya, Yerköy ve Saraykent ilçelerinde önemli jeotermal kaynaklar keşfedilmiştir. Boğazlıyan-Cavlak sahasında 32-46ºC sıcaklıkta ve 225 lt/sn debide jeotermal akışkan elde edilerek, 10.36 MWt termal enerji üretimi sağlanmıştır. Sorgun jeotermal alanında ise 38.875ºC sıcaklıkta akışkan çıkarılmış ve bu kaynaklar kaplıca turizmi için kullanılmaktadır.

KÖMÜR VE URANYUM YATAKLARI

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yapılan kömür arama çalışmaları sonucunda, ortalama ısıl değeri 4926 Kcal/kg olan 13 milyon ton kömür rezervi tespit edilmiştir. Ayrıca, Sorgun-Temrezli'de yaklaşık 3.852 ton uranyum rezervi bulunmuştur.