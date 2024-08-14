Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık öğretim liselerine geçişlerde önemli kolaylıklar sağlayan yeni bir yönetmelik yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile, özel durumlarda bulunan öğrencilerin açık öğretime geçiş yapmaları kolaylaştırıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, anne veya babası vefat eden, koruma kararı verilen, evlatlık edinme sürecinde olan, eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, özel gereksinimleri olan, şehit ve gazi çocukları, milli sporcular gibi öğrenciler en geç 6 ay içinde açık öğretime geçebilecek.

Ayrıca, evde veya hastanede eğitim görenler, iş veya iş yeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştirenler, ortaokul mezunu olup herhangi bir örgün okula yerleşemeyenler, hafızlık eğitimi alanlar ve milli sporcular da açık öğretim liselerine geçiş yapabilecek.

Bu sayede, çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen öğrenciler, eğitim hayatlarına açık öğretimde devam etme imkanı bulacak.