Yozgat Valiliği, düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda silah kullanımı nedeniyle yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek, vatandaşları sorumlu davranmaya çağırdı.

Valilikten yapılan açıklamada, düğün ve kutlama gibi sevinç anlarında silah kullanılmasının hem toplum güvenliğini tehlikeye attığı hem de geri dönüşü olmayan acılara neden olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Sorumsuzca davranıp silah atarak kimsenin hayatını karartmayın. Mutluluğunuza gölge düşürmeyin" ifadeleri yer aldı.

Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin bu tür davranışları özel olarak takip ettiğinin altı çizilen açıklamada, “Düğünlerde, kutlamalarda ve diğer ortamlarda insanların güvenliğini kasten tehlikeye sokan, medeniyet dışı ve insan onuruna yakışmayan davranışlarda bulunanlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir” denildi.

Valilik açıklamasında, vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık göstermeleri istendi. Çevresinde silahla kutlama yapanları gören kişilerin zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunmaları istendi.

Açıklamada, "Sevinçlerin hüzne dönüşmemesi, insan hayatının korunması ve kamu güvenliğinin sağlanması için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Unutmayın, bir anlık sevinç ömür boyu pişmanlık getirebilir" denildi.