Akdağmadeni Çerçialan Köyü Muhtarı Habib Arslan, Çağlayan Köyü Muhtarı Ali Kahriman ve Çekerek Çakır Köyü Muhtarı Hüseyin Erdem, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Vali Özkan, muhtarları makamında ağırlayarak köylerin karşılaştığı sorunları dinledi. Muhtarlar, köylerindeki sorunlarla alakalı Vali Özkan'a bilgi verdi.

Vali Mehmet Ali Özkan, muhtarların dile getirdiği sorunları yakından takip edeceğini ve ilgili birimlere gerekli talimatları vereceğini belirterek, köylerin kalkınması ve yaşam standartlarının artırılması için çalışmaların titizlikle yürütüleceğini vurguladı.