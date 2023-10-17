Tahmini Okuma Süresi: dakika

E-Devlet, 18 Aralık 2008 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirildi ve vatandaşlara devlet hizmetlerine daha kolay erişim imkânı sunuyor. Ancak E-Devlet'in yükselişi, mahalle muhtarlarının işlevini değiştirmemiş gibi görünüyor.

Mahalle muhtarları, topluluklarını temsil etmek, yerel altyapı projelerini takip etmek ve halka resmi duyurular yapmak gibi önemli görevleri üstleniyor. Yerel düzeyde devletin bir yüzü olarak, muhtarlar vatandaşların mahalleleri ve mahalleleri ile ilgili ihtiyaçlarına yanıt veriyorlar.

Muhtarların maaş almasının nedeni, bu görevleri yerine getirmeleri ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermelerini kolaylaştırmaktır. Muhtarlar, belediyelerin bütçesinden maaşlarını alarak, yerel hizmetlerin yürütülmesine katkı sağlarlar. Bu, mahallelerindeki yol, köprü, çeşme gibi projelerin yönetimi ve yerel yönetimin temsilcisi olarak halka resmi duyurular yapma sorumluluğunu taşırlar.

MAHALLE MUHTARLARI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Ortalama olarak, Yozgat Merkez'de bulunan 27 mahalle muhtarı aylık 11 bin 700 TL maaş almaktadır. Bu rakam, muhtarların mahallelerindeki hizmetler için aldıkları maaşı yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, E-Devlet gibi dijital araçlar devlet hizmetlerine daha fazla erişim sağlarken, muhtarlar da yerel düzeyde hizmetlerin yürütülmesine yardımcı oluyorlar. Muhtarlık kurumu, mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor ve yerel yönetimlerle vatandaşlar arasındaki önemli bir bağı temsil ediyor.