Bu kapsamda İl Müdürlüğü hizmet binası ile kurum araçlarına “Ailemiz Geleceğimiz” logosu yerleştirildi. Uygulama ile toplumun temel taşı olan aile kurumunun önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

İl Müdürü Arif Topal, yaptığı açıklamada, ailenin her zaman kurum hizmetlerinin merkezinde olduğunu vurguladı.

Topal, şunları kaydetti: “Hedeflerimizin merkezinde gelecek var. Aileyi korumak ve güçlendirmek, toplumsal yapımızın sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlamak için çalışıyoruz. 2025 Aile Yılı, bu çabalarımızı daha görünür ve güçlü kılmak için bir fırsattır.”

Topal, yıl boyunca Yozgat genelinde aile bilincini artırmaya yönelik seminer, farkındalık etkinlikleri ve saha çalışmaları gerçekleştirileceğini, dezavantajlı ailelere yönelik desteklerin de artırılacağını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmaların, milli ve manevi değerler ışığında aile kurumunu güçlendirmeyi amaçladığını aktaran Topal, “Ailemiz sadece geçmişimizin mirası değil, geleceğimizin de teminatıdır” dedi.