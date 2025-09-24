Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Yozgat AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen deprem tatbikatına katıldı.

Gerçekçiliğin ön planda tutulduğu tatbikatta UMKE ve 112 Acil ekipleri arama ve kurtarma, tahliye, ilk yardım ve acil müdahale alanlarında uygulamalı çalışmalar yaptı. Tatbikatta olası afet durumlarında alınacak önlemler ve müdahale yöntemleri test edildi.

Tatbikatı yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, ekiplerin başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu söyledi.

Karaarslan, “Tatbikatta olay yerindeki yaralıların tespiti ve ilk müdahalesini gerçekleştiren UMKE ve 112 Acil ekipleri, güvenli tahliye süreçlerini başarıyla yürüterek yaralıların hastanelere sevkini sağladı. Tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı. Allah bizleri böylesi zor sınavlar ile sınamasın. İnşallah bunlar sadece bir senaryo ve tatbikat olarak kalır. Emeği geçen tüm personelimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.