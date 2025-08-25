Sınavlar Sorunsuz Tamamlandı

Yozgat’ta hafta sonu Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavları, il genelinde ve ilçelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen sınavlarda kursiyerler, belirlenen güzergâhlarda direksiyon başında hünerlerini sergiledi. İl merkeziyle birlikte ilçelerde de gerçekleştirilen sınavlar, sorunsuz bir şekilde sonuçlandırıldı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, sınav sürecini yakından takip etmek üzere merkezdeki sınav güzergâhını ziyaret etti. Burada görevli öğretmen ve gözetmenlerle görüşen Altınkaynak, sınavın işleyişine ilişkin bilgi aldı.

Altınkaynak, sınavların düzen ve güven içerisinde gerçekleşmesi için özveriyle görev yapan tüm öğretmen ve personellere teşekkür ederek, sürücü adaylarına başarı dileklerinde bulundu.

Sürücü adaylarının sadece direksiyon becerisiyle değil, trafik kurallarına hâkimiyetleriyle de değerlendirildiğini belirten Altınkaynak, "Amacımız, kurallara uyan, sorumluluk sahibi, trafik bilinci yüksek sürücüler yetiştirmektir. Bu süreçte görev alan tüm personelimize teşekkür ediyor, sınava giren kursiyerlerimize de başarılar diliyorum" dedi.

İl genelinde her yıl binlerce kursiyerin MTSK sınavlarına katıldığını hatırlatan Altınkaynak, sınavların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için titizlikle çalışıldığını ifade etti.