Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, şehirde turizm bilincinin artırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği önünden başlayan korteje, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, kurum müdürleri ve çok sayıda motosiklet ve ATV tutkunu katıldı. Katılımcılar, şehir merkezinden geçerek Çamlık Milli Parkı’na ulaştı.

Kortej güzergâhı boyunca vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Araçlar geçerken alkışlarla destek veren Yozgatlılar, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin şehirde artmasından memnun olduklarını dile getirdi.

“YOZGAT, GÖNÜLLERİN KESİŞTİĞİ NOKTA OLACAK”

Etkinlik sonunda Çamlık Milli Parkı’nda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilimizin çeşitli güzelliklerini vatandaşlarımızla buluşturmak amacıyla birçok etkinlik düzenliyoruz. Yozgat’ımızın olmazsa olmazı olan Çamlık Milli Parkı’nı tanıtmak üzere motorcu arkadaşlarımızla bu anlamlı korteji gerçekleştirdik.”

Yozgat’ın coğrafi konumu ve ulaşım avantajlarına da dikkat çeken Özkan, “İlimiz sekiz vilayete komşu, sekiz vilayete yollarla bağlanabilen bir şehir. Biz istiyoruz ki Yozgat, sadece yolların kesiştiği bir yer değil, aynı zamanda gönüllerin de kesiştiği bir turizm noktası olsun. Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlıklarımızın destekleriyle bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

“YOZGAT, ÖZLENEN VE MERAK EDİLEN BİR COĞRAFYA OLACAK”

Konuşmasında turizm yatırımlarına da değinen Vali Özkan, Yozgat’ın gelecekte “gidilmek istenen, özlenen ve merak edilen” bir coğrafya olacağına inandığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kültür ve Turizm Bakanı'na da desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.

Kortej, Çamlık Milli Parkı’nda son bulurken, katılımcılar parkta bir araya gelerek fotoğraf çektirdi, sohbet etti ve etkinliği doğa içinde tamamladı.