Yerköy Devlet Hastanesi, anne adaylarının doğum öncesi süreçlerini daha rahat, güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla Gebe Misafirhanesini hizmete açtı.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, misafirhanede doğuma hazırlık sürecinde anne adaylarının dinlenebileceği, eğitim alabileceği ve uzman personelin takibinde güvenle vakit geçirebileceği konforlu alanlar oluşturuldu.

Yerköy Devlet Hastanesi yetkilileri, yeni misafirhanenin tüm anne adaylarına hayırlı olmasını dileyerek, gebeleri sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde anneliğe hazırlamayı amaçladıklarını bildirdi.